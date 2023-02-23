В Telegram появились стикеры с цитатами и изображением Токаева
Телерадиокомплекс Токаева создал стикеры с президентом Казахстана в Telegram
Стикеры с изображением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева появились в Telegram. Об этом сообщил телерадиокомплекс лидера в телеграм-канале.
Стикеры с Токаевым для Telegram. Видео © Telegram / "ТРК Президента"
"Делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан", — говорится в посте.
В телерадиокомплексе добавили, что автором является молодой иллюстратор Аружан Унарбекова. В наборе находятся 17 стикеров, причём часть из них с цитатами Токаева на казахском и русском языках.
Ранее Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана и лидере нации Нурсултане Назарбаеве. Теперь он не может обращаться к народу страны и государственным органам по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и госстроительства.