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23 февраля, 06:34

В Telegram появились стикеры с цитатами и изображением Токаева

Телерадиокомплекс Токаева создал стикеры с президентом Казахстана в Telegram

Стикеры с изображением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева появились в Telegram. Об этом сообщил телерадиокомплекс лидера в телеграм-канале.

Стикеры с Токаевым для Telegram. Видео © Telegram / "ТРК Президента"

"Делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан", — говорится в посте.

В телерадиокомплексе добавили, что автором является молодой иллюстратор Аружан Унарбекова. В наборе находятся 17 стикеров, причём часть из них с цитатами Токаева на казахском и русском языках.

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Ранее Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана и лидере нации Нурсултане Назарбаеве. Теперь он не может обращаться к народу страны и государственным органам по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и госстроительства.

Обложка ©

Akorda.kz

Светлана Оперук
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