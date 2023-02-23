В Telegram появились стикеры с цитатами и изображением Токаева

Стикеры с изображением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева появились в Telegram. Об этом сообщил телерадиокомплекс лидера в телеграм-канале.

Стикеры с Токаевым для Telegram. Видео © Telegram / "ТРК Президента"

"Делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан", — говорится в посте.

В телерадиокомплексе добавили, что автором является молодой иллюстратор Аружан Унарбекова. В наборе находятся 17 стикеров, причём часть из них с цитатами Токаева на казахском и русском языках.