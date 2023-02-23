В МИД РФ заявили, что ОАЭ готовы содействовать в решении проблем по Украине

ОАЭ имеют взвешенную позицию по ситуации на Украине и готовы содействовать в решении возникших в связи с этим проблем. Об этом РИА "Новости" заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом", — заявил дипломат.

По его словам, в ОАЭ настроены укреплять дружественные связи с Россией и наращивать многоплановое деловое сотрудничество.