Ван И высоко оценил готовность России разрешить конфликт на Украине мирным путём
Китайская сторона высоко оценила готовность России урегулировать украинский конфликт путём переговоров. Об этом в ходе беседы с президентом государства Владимиром Путиным заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) и член Политбюро ЦК КПК Ван И.
"Ван И заявил, что [Китай] высоко ценит, что Россия подтвердила готовность урегулировать проблему путём диалога и переговоров", — сказано в сообщении на сайте МИД Китая.
Также указано, что Пекин намерен твёрдо соблюдать объективную позицию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского конфликта.
Напомним, сегодня состоялась встреча члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили актуальные международные и региональные вопросы, в том числе попытки Запада рассорить Пекин и Москву. А эксперт по протоколу увидела знак в рукопожатии Путина и главного дипломата Китая.
ТАСС / Антон Новодережкин