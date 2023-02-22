Ван И высоко оценил готовность России разрешить конфликт на Украине мирным путём

Китайская сторона высоко оценила готовность России урегулировать украинский конфликт путём переговоров. Об этом в ходе беседы с президентом государства Владимиром Путиным заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) и член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Ван И заявил, что [Китай] высоко ценит, что Россия подтвердила готовность урегулировать проблему путём диалога и переговоров", — сказано в сообщении на сайте МИД Китая.

Также указано, что Пекин намерен твёрдо соблюдать объективную позицию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского конфликта.