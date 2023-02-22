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22 февраля, 15:02

Ван И высоко оценил готовность России разрешить конфликт на Украине мирным путём

Китайская сторона высоко оценила готовность России урегулировать украинский конфликт путём переговоров. Об этом в ходе беседы с президентом государства Владимиром Путиным заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) и член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Ван И заявил, что [Китай] высоко ценит, что Россия подтвердила готовность урегулировать проблему путём диалога и переговоров", — сказано в сообщении на сайте МИД Китая.

Также указано, что Пекин намерен твёрдо соблюдать объективную позицию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского конфликта.

Главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире

Главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире

Напомним, сегодня состоялась встреча члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили актуальные международные и региональные вопросы, в том числе попытки Запада рассорить Пекин и Москву. А эксперт по протоколу увидела знак в рукопожатии Путина и главного дипломата Китая.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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