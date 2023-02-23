Россияне назвали самые мужественные фильмы, созданные в РФ

Россияне назвали фильмы "Офицеры", "Брат" и "Они сражались за Родину" самыми мужественными отечественными кинокартинами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос телеканала "Русский детектив".

"По результатам опроса были составлены рейтинги "Самый мужской" фильм по мнению женщин" и "Самый мужской" фильм по мнению мужчин", — рассказала пресс-служба телеканала.

Так, на первом месте женского рейтинга оказался фильм "Офицеры" режиссёра Владимира Рогового, снятый по повести Бориса Васильева "Танкисты". За него проголосовали 37% респондентов. В мужском рейтинге эта картина также лидирует, но с результатом 17%.

Второе место в рейтинге, по версии женщин, занимает фильм "Брат" (9%), третье — "Они сражались за Родину" (5%). Четвёртое место у фильма "9-я рота" (4,5%), на пятой строчке две картины — "Пираты ХХ века" и "О чём говорят мужчины" (по 4%).

В мужском рейтинге второе и третье место у фильмов "Они сражались за Родину" (10%) и "Брат" (9%) соответственно, далее идут картины "О чём говорят мужчины" (5%) и "Бумер" (4%).

Несколько фильмов тоже упоминались часто, но не попали в итоговый рейтинг. Среди женщин это "Судьба человека" и "Мужики!". У мужчин это "В бой идут одни "старики", "В зоне особого внимания" и "Особенности национальной охоты".

В опросе приняли участие 966 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Его проводили на улицах Москвы и соцсетях. Респондентам задавали открытый вопрос, на который они сами давали ответ.