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23 февраля, 08:25

Испанский премьер Санчес прибыл в Киев для встречи с Зеленским

В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, его встретил замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщило в телеграм-канале украинское издание "Общественные новости".

Педро Санчес прибыл в Киев. Видео © Twitter / sanchezcastejon

"В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Он должен посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", — говорится в публикации.

При этом сам Санчес написал на странице в "Твиттере", что Испания будет поддерживать Украину и её народ, "пока в Европу не вернётся мир".

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А 20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден и встретился с Зеленским. Украинский лидер назвал поездку американского коллеги важным знаком поддержки Незалежной.

Обложка ©

Twitter / Pedro Sanchez

Светлана Оперук
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