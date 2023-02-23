Испанский премьер Санчес прибыл в Киев для встречи с Зеленским

В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, его встретил замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщило в телеграм-канале украинское издание "Общественные новости".

Педро Санчес прибыл в Киев. Видео © Twitter / sanchezcastejon

"В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Он должен посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", — говорится в публикации.

При этом сам Санчес написал на странице в "Твиттере", что Испания будет поддерживать Украину и её народ, "пока в Европу не вернётся мир".