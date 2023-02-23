На Украине решили отправлять на фронт сотрудников военкоматов

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подписал указ об отправке в зону боевых действий сотрудников военкоматов из четырёх областей страны. Об этом в телеграм-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Приказ главы Минобороны Украины. Фото © T.me / Марочко Live

"С целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий, приказываю <…> проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая", — говорится в тексте документа.

Группы будут включены в состав сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения с низким уровнем укомплектованности. Освободившиеся должности в военкоматах займут военнослужащие, которые имеют категорию годности "Г".