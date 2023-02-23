Губернатор Гладков: Самолёт Минобороны РФ упал в Белгородской области
В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолёт Минобороны РФ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе упал самолёт МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, причину произошедшего на данный момент выясняют специалисты. Он указал, что ситуация находится под контролем.
Ранее Лайф сообщал о том, что погибшей в результате обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка.
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