Губернатор Гладков: Самолёт Минобороны РФ упал в Белгородской области

В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолёт Минобороны РФ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолёт МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, причину произошедшего на данный момент выясняют специалисты. Он указал, что ситуация находится под контролем.