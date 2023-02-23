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23 февраля, 08:43

Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о формировании цен на газ до 2025 года

Минэнерго Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа до 2025 года и уровне наценки на него исходя из условий 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Подписан протокол между "Газпромом" и Правительством Белоруссии о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023 – 2025 годы", — сообщили в ведомстве.

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Цена на газ для республики сформирована в привязке к российскому рублю и согласована исходя из условий 2022 года.

Напомним, в декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов указал, что стоимость российского голубого топлива для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года ($128,5 за одну тысячу кубометров) с расчётом в российских рублях.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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