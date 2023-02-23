Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о формировании цен на газ до 2025 года
Минэнерго Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа до 2025 года и уровне наценки на него исходя из условий 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Подписан протокол между "Газпромом" и Правительством Белоруссии о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023 – 2025 годы", — сообщили в ведомстве.
Цена на газ для республики сформирована в привязке к российскому рублю и согласована исходя из условий 2022 года.
Напомним, в декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов указал, что стоимость российского голубого топлива для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года ($128,5 за одну тысячу кубометров) с расчётом в российских рублях.
ТАСС / Станислав Красильников