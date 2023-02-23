В Минобороны сообщили о гибели пилота при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области

В результате крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области погиб лётчик, самолёт в момент трагедии возвращался после выполнения боевой задачи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб", — сообщили в ведомстве.

Никаких разрушений на земле нет, всё произошло в безлюдной местности. Предварительной причиной трагедии называется техническая неисправность штурмовика.