В Минобороны сообщили о гибели пилота при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области
Минобороны РФ: Лётчик погиб при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области
В результате крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области погиб лётчик, самолёт в момент трагедии возвращался после выполнения боевой задачи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб", — сообщили в ведомстве.
Никаких разрушений на земле нет, всё произошло в безлюдной местности. Предварительной причиной трагедии называется техническая неисправность штурмовика.
Ранее Лайф сообщал о крушении самолёта Министерства обороны РФ в Валуйском районе Белгородской области. По словам главы региона, к месту ЧП незамедлительно выехали представители экстренных служб.
ТАСС / Станислав Красильников