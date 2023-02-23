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23 февраля, 08:48

В Минобороны сообщили о гибели пилота при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области

Минобороны РФ: Лётчик погиб при крушении самолёта Су-25 в Белгородской области

В результате крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области погиб лётчик, самолёт в момент трагедии возвращался после выполнения боевой задачи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб", — сообщили в ведомстве.

Никаких разрушений на земле нет, всё произошло в безлюдной местности. Предварительной причиной трагедии называется техническая неисправность штурмовика.

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Ранее Лайф сообщал о крушении самолёта Министерства обороны РФ в Валуйском районе Белгородской области. По словам главы региона, к месту ЧП незамедлительно выехали представители экстренных служб.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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