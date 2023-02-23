После крушения самолёта Су-25 в Белгородской области загорелось сенохранилище

После крушения штурмовика Су-25 в Белгородской области загорелось сенохранилище возле частного домовладения, пожар уже потушен. Об этом сообщил замглавы администрации Валуйского района Сергей Слесаренко.

"Хвостовая часть самолёта, когда шла юзом, зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили", — приводит ТАСС слова замглавы.

Как добавил Слесаренко, после падения штурмовика никаких разрушений на земле нет.