Эксперт объяснил, какие сверхзадачи решает сфера строительства

Сферу строительства в России на данный момент нужно рассматривать с экономической и социальной точек зрения. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

"Надо прекратить рассматривать развитие строительного комплекса с точки зрения вложения инвестиционных средств на будущее. Это ведёт к коллапсам, которые мы наблюдали в 2008 году в США, это в значительной степени снизило темпы экономического роста в Китае. Когда мы говорим о жилье, у нас есть две сверхзадачи. Они экономические и социальные", — заявил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам специалиста, достаточно большое количество россиян сейчас живут в аварийном жилье, которое необходимо сносить, а людей переселять и вводить большие площади в эксплуатацию. Сафонов добавил, что нужно не только строить новые дома, но и организовывать комфортную жилую среду с более современными коммуникациями.