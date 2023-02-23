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23 февраля, 10:06

Эксперт объяснил, какие сверхзадачи решает сфера строительства

Экономист Сафонов призвал не рассматривать сферу строительства с точки зрения инвестиций

Сферу строительства в России на данный момент нужно рассматривать с экономической и социальной точек зрения. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

"Надо прекратить рассматривать развитие строительного комплекса с точки зрения вложения инвестиционных средств на будущее. Это ведёт к коллапсам, которые мы наблюдали в 2008 году в США, это в значительной степени снизило темпы экономического роста в Китае. Когда мы говорим о жилье, у нас есть две сверхзадачи. Они экономические и социальные", — заявил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

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По словам специалиста, достаточно большое количество россиян сейчас живут в аварийном жилье, которое необходимо сносить, а людей переселять и вводить большие площади в эксплуатацию. Сафонов добавил, что нужно не только строить новые дома, но и организовывать комфортную жилую среду с более современными коммуникациями.

Ранее Лайф писал о том, что Банк России ужесточает регулирование ипотеки с 1 мая этого года, будут повышены, в частности, надбавки к коэффициентам риска по данным кредитам.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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