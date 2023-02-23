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23 февраля, 11:23

Юлия Чичерина выступила на фестивале в Южно-Сахалинске и заявила, что Россия победит

Рок-певица Юлия Чичерина выступила на всероссийском музыкально-патриотическом фестивале "Своих не бросаем", который стартовал 22 февраля. Концерт состоялся в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

  • Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области
    Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области
  • Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области
    Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области
  • Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области
    Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области

Чичерина на концерте в Южно-Сахалинске. Фото © Минкультуры РФ по Сахалинской области

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Чичерина исполнила не только всем известные хиты, но и новые песни "На страже" и "По дороге фронтовой". Обращаясь к зрителям, она пообещала передать сахалинцам неизданный трек про их регион. Вместе с тем певица высказалась об украинском конфликте.

"Я очень рада, что концерт на Сахалине состоялся. Победа будет за нами. И ещё одно важное заявление: Одесса будет свободной!" — заявила Чичерина.

Фестиваль "Своих не бросаем" завершится завтра, 24 февраля. В гала-концерте участвует множество знаменитостей, в том числе ведущие Юлия Барановская и Влад Маленко, музыканты Сергей Бобунец и Джанго, Ольга Кормухина и Сандра Мантика, Рич и Пётр Лундстрем, группы "7Б", "Ва-Банкъ", "СерьГа", "Зверобой" и "Наши", а также гости из новых регионов России: "Собор" (ЛНР), Аким Апачев и Наталья Качура (ДНР).

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Ранее Чичерина и солист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов спели для российских солдат на передовой. В распоряжении Лайфа оказалось видео их выступления.

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Минкультуры РФ по Сахалинской области

Светлана Оперук
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