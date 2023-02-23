Юлия Чичерина выступила на фестивале в Южно-Сахалинске и заявила, что Россия победит

Рок-певица Юлия Чичерина выступила на всероссийском музыкально-патриотическом фестивале "Своих не бросаем", который стартовал 22 февраля. Концерт состоялся в ледовом дворце "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.







Чичерина исполнила не только всем известные хиты, но и новые песни "На страже" и "По дороге фронтовой". Обращаясь к зрителям, она пообещала передать сахалинцам неизданный трек про их регион. Вместе с тем певица высказалась об украинском конфликте.

"Я очень рада, что концерт на Сахалине состоялся. Победа будет за нами. И ещё одно важное заявление: Одесса будет свободной!" — заявила Чичерина.

Фестиваль "Своих не бросаем" завершится завтра, 24 февраля. В гала-концерте участвует множество знаменитостей, в том числе ведущие Юлия Барановская и Влад Маленко, музыканты Сергей Бобунец и Джанго, Ольга Кормухина и Сандра Мантика, Рич и Пётр Лундстрем, группы "7Б", "Ва-Банкъ", "СерьГа", "Зверобой" и "Наши", а также гости из новых регионов России: "Собор" (ЛНР), Аким Апачев и Наталья Качура (ДНР).