Певица Лариса Долина поздравила участников СВО с Днём защитника Отечества

Певица Лариса Долина поздравила россиян с Днём защитника Отечества, уделив особое внимание бойцам СВО. Видео с пожеланиями она опубликовала в телеграм-канале.

Лариса Долина записала поздравление с Днём защитника Отечества. Видео © Telegram / Лариса Долина

"Я хочу поздравить всех тех, кто причастен к этому празднику. Особенно тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Я хочу всем вам пожелать, чтобы ваши семьи вас дождались. Хочу пожелать вам, чтобы вас хранил Господь, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы защищаете нашу страну", — сказала артистка.

Она также обратилась к родственникам участников спецоперации — жёнам, детям и родителям. Долина попросила их набраться терпения и мужества.

"Я знаю, что победа будет за нами, как это было всегда. Я буду молиться за тех, кто сейчас отстаивает победу и независимость нашей страны", — заключила певица.