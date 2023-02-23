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23 февраля, 11:36

Певица Лариса Долина поздравила участников СВО с Днём защитника Отечества

Певица Лариса Долина поздравила россиян с Днём защитника Отечества, уделив особое внимание бойцам СВО. Видео с пожеланиями она опубликовала в телеграм-канале.

Лариса Долина записала поздравление с Днём защитника Отечества. Видео © Telegram / Лариса Долина

"Я хочу поздравить всех тех, кто причастен к этому празднику. Особенно тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Я хочу всем вам пожелать, чтобы ваши семьи вас дождались. Хочу пожелать вам, чтобы вас хранил Господь, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы защищаете нашу страну", — сказала артистка.

Она также обратилась к родственникам участников спецоперации — жёнам, детям и родителям. Долина попросила их набраться терпения и мужества.

"Я знаю, что победа будет за нами, как это было всегда. Я буду молиться за тех, кто сейчас отстаивает победу и независимость нашей страны", — заключила певица.

Всенародный праздник: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Всенародный праздник: Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Ранее Лайф сообщал о том, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС поздравили россиян с Днём защитника Отечества.

Обложка ©

Telegram / Лариса Долина

Илья Суриков
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