Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении клубов и сборных

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении сборных и клубов из РФ от участия в международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", — говорится в решении, которое имеется в распоряжении агентства.

Стоит уточнить, что представители РФС не уложились в 30-дневный срок подачи апелляции, потому заявление российской стороны осталось без удовлетворения.