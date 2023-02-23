Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении клубов и сборных
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении сборных и клубов из РФ от участия в международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.
"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", — говорится в решении, которое имеется в распоряжении агентства.
Стоит уточнить, что представители РФС не уложились в 30-дневный срок подачи апелляции, потому заявление российской стороны осталось без удовлетворения.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За это время мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, женская — чемпионат Европы в Англии, а клубы не играют в еврокубках. В связи с этим РФС обращался в CAS, однако суд отказал в удовлетворении исков, а позднее опубликовал мотивировочную часть своего решения.
ТАСС / Валерий Шарифулин