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23 февраля, 11:31

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении клубов и сборных

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении сборных и клубов из РФ от участия в международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", — говорится в решении, которое имеется в распоряжении агентства.

Стоит уточнить, что представители РФС не уложились в 30-дневный срок подачи апелляции, потому заявление российской стороны осталось без удовлетворения.

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Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. За это время мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, женская — чемпионат Европы в Англии, а клубы не играют в еврокубках. В связи с этим РФС обращался в CAS, однако суд отказал в удовлетворении исков, а позднее опубликовал мотивировочную часть своего решения.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
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