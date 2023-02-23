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23 февраля, 11:52

В Киеве призвали Венгрию перестать подыгрывать России

В МИД Украины заявили, что Венгрия не может решать, когда начнутся мирные переговоры

Мирные переговоры по украинскому конфликту без участия самой Незалежной возможны лишь в мечтах отдельных венгерских политиков. Об этом в соцсетях заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", — написал он.

По словам украинского дипломата, Будапешт находится сейчас не в той позиции, чтобы решать, когда мирные переговоры должны начаться. Он подчеркнул, что Венгрия могла помочь завоевать мир на Украине и в Европе, но встала "на другую сторону истории".

Небензя: Переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США

Небензя: Переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу и поговорить друг с другом. По мнению венгерского министра, это помогло бы "положить конец" украинскому конфликту.

Обложка ©

Getty Images / Ed Ram

Светлана Оперук
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