В Киеве призвали Венгрию перестать подыгрывать России

Мирные переговоры по украинскому конфликту без участия самой Незалежной возможны лишь в мечтах отдельных венгерских политиков. Об этом в соцсетях заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", — написал он.

По словам украинского дипломата, Будапешт находится сейчас не в той позиции, чтобы решать, когда мирные переговоры должны начаться. Он подчеркнул, что Венгрия могла помочь завоевать мир на Украине и в Европе, но встала "на другую сторону истории".