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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 16:12
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В Венгрии призвали Путина и Байдена "оказать большую услугу человечеству"

Глава МИД Венгрии Сийярто считает, что президенты Путин и Байден должны поговорить друг с другом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену стоило бы провести встречу и поговорить друг с другом. Об этом Сийярто заявил в среду, комментируя выступление двух лидеров — послание российского президента Федеральному собранию страны и речь американского политика, с которой он выступил в Польше.

По мнению Сийярто, встреча Путина и Байдена помогла бы "положить конец" украинскому конфликту. Он уверен, что, если прекращение огня не вступит в силу в ближайшее время, мир ожидает "огромная беда".

"Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом", — заключил он.

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Напомним, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало накануне, 21 февраля, в Гостином Дворе и продлилось 1 час 45 минут. Российский лидер закончил выступление словами о правде и единстве. Само послание Путин начал с темы СВО. Он напомнил, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года. Президент рассказал, что Россия делала всё возможное для разрешения кризиса в Донбассе мирными средствами, но за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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