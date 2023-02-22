В Венгрии призвали Путина и Байдена "оказать большую услугу человечеству"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену стоило бы провести встречу и поговорить друг с другом. Об этом Сийярто заявил в среду, комментируя выступление двух лидеров — послание российского президента Федеральному собранию страны и речь американского политика, с которой он выступил в Польше.

По мнению Сийярто, встреча Путина и Байдена помогла бы "положить конец" украинскому конфликту. Он уверен, что, если прекращение огня не вступит в силу в ближайшее время, мир ожидает "огромная беда".