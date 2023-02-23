ВС РФ за сутки ликвидировали около 85 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", — отметил он.

Конашенков уточнил, что на этом участке активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника противника вблизи населённых пунктов Ямполовка в ДНР, а также Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.