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Опубликовано 23 февраля 2023, 11:55

ВС РФ за сутки ликвидировали около 85 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали около 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30", — отметил он.

Конашенков уточнил, что на этом участке активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника противника вблизи населённых пунктов Ямполовка в ДНР, а также Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении
МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Российские военные также ликвидировали шесть боевых бронированных машин противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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