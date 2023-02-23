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Опубликовано 23 февраля 2023, 11:54

Российские военные уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами в ДНР

ВС РФ в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которых хранились боеприпасы. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная", — отметил Конашенков.

МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении
МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные за сутки на Донецком направлении уничтожили более 210 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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