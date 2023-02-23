Путин поздравил 101-летнюю участницу Сталинградской битвы, живущую в Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу Сталинградской битвы Валентину Шульгину по случаю 80-летия разгрома советскими воинами немецко-фашистских войск. Женщине в этом году исполнился 101 год. Текст телеграммы приводит РИА "Новости".

Валентина Шульгина — единственная из всех участников битвы, кто проживает в Абхазии. Телеграмму и букет цветов передал ей представитель российского посольства в республике.

"Поздравляю Вас с годовщиной Сталинградской битвы. 80 лет назад на берегах Волги в крупнейшем сражении Второй мировой войны воочию проявились мужество бойцов и командиров Красной армии, профессионализм и талант полководцев", — говорится в письме.

Как подчеркнул Путин, защитники Сталинграда одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли дорогу на Берлин, Великой Победе. Этот подвиг будет служить для будущих поколений высоким мерилом нравственности, любви к Отечеству. Путин пожелал Шульгиной здоровья и всего наилучшего.