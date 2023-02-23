Папа римский из-за сильной простуды отменил все запланированные мероприятия

По данным АНСА, сегодня утром 86-летний понтифик сообщил представителям делегации монахов православных Восточных церквей, что из-за плохого самочувствия он не может говорить. По этой причине священнослужитель был вынужден отменить выступление, тем не менее он передал речь в письменном виде. Стоит отметить, что понтифик также давно страдает артрозом коленного сустава, но отказывается от операции. Это, в частности, вынуждает его ограничивать дальние поездки. В последнее время папа римский практически всё время передвигается в инвалидной коляске. К слову, ещё в 2013 году он подписал документ об отречении на случай серьёзных проблем со здоровьем.