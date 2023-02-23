Обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток экс-глава Котласа Бральнин найден мёртвым в СИЗО

Экс-глава города Котласа в Архангельской области Андрей Бральнин, обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток, найден мёртвым в СИЗО Вельска. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"При осмотре [тела погибшего] никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, на месте работает следственно-оперативная группа", — сказали в пресс-службе.

Андрей Бральнин был задержан в октябре прошлого года в аэропорту Сочи при попытке покинуть Россию. Он находился под подпиской о невыезде по делу о взятке. При задержании Бральнин оказал сопротивление, за что в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело.