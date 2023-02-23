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23 февраля, 12:33

Обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток экс-глава Котласа Бральнин найден мёртвым в СИЗО

<p>Экс-мэр Котласа Андрей Бральнин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/andreybralnin?z=photo8257011_457241661/album8257011_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andreybralnin</a></p>

Экс-мэр Котласа Андрей Бральнин. Фото © VK / andreybralnin

Экс-глава города Котласа в Архангельской области Андрей Бральнин, обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток, найден мёртвым в СИЗО Вельска. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела", — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе регионального УФСИН агентству сообщили, что, предварительно, Бральнин покончил жизнь самоубийством.

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"При осмотре [тела погибшего] никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, на месте работает следственно-оперативная группа", — сказали в пресс-службе.

Андрей Бральнин был задержан в октябре прошлого года в аэропорту Сочи при попытке покинуть Россию. Он находился под подпиской о невыезде по делу о взятке. При задержании Бральнин оказал сопротивление, за что в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело.

Никита Никонов
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