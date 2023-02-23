Прокуратура Киева заподозрила блогера в присвоении $9 тысяч, собранных для ВСУ

Подольская окружная прокуратура Киева заподозрила местного блогера в присвоении девяти тысяч долларов, которые он собирал на нужды ВСУ. Об этом говорится в сообщении надзорного органа в телеграм-канале.

"Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", — отмечается в публикации.

Примечательно, что подозреваемый выводил перечисленные ему средства несколько раз. В общей сложности себе на счёт он перевёл девять тысяч долларов. Ведётся расследование.