Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 12:50

Прокуратура Киева заподозрила блогера в присвоении $9 тысяч, собранных для ВСУ

Подольская окружная прокуратура Киева заподозрила местного блогера в присвоении девяти тысяч долларов, которые он собирал на нужды ВСУ. Об этом говорится в сообщении надзорного органа в телеграм-канале.

"Подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", — отмечается в публикации.

Примечательно, что подозреваемый выводил перечисленные ему средства несколько раз. В общей сложности себе на счёт он перевёл девять тысяч долларов. Ведётся расследование.

Джоффри Баратеон из "Игры престолов" пригнал в Киев пикап для ВСУ и выставил на торги свою статуэтку

Джоффри Баратеон из "Игры престолов" пригнал в Киев пикап для ВСУ и выставил на торги свою статуэтку

Ранее Лайф рассказывал, как у бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка нашли $1 миллион, который он хранил внутри собственного дивана.

Обложка ©

T.me / kyiv_pro_office

Артур Белкин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров