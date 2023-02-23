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23 февраля, 12:44
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"Не надо говорить за меня": Испанцы осадили премьера страны за слова об Украине

Поддержавшего Украину испанского премьера раскритиковали в Twitter

Слова приехавшего на Украину испанского премьер-министра Педро Санчеса возмутили пользователей Twitter из Испании. Политик написал, что Россия не сможет победить в конфликте, а Мадрид на стороне Украины.

"Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина", — написал один из пользователей.

"Не буду. Я поддерживаю Россию, уважаю и восхищаюсь Путиным. Настоящие враги Испании и всей Европы — Соединённые Штаты и ЕС. Испания должна воспользоваться моментом кризиса, чтобы изменить своё геополитическое положение и перестать подлизываться к своим недругам", — считает другой.

"Я категорически против происходящего, не надо говорить за меня!" — отметил ещё один.

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"Я не хочу быть с Украиной, так что не надо втягивать меня в этот конфликт, спасибо!" — попросил комментатор.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, его встретил замглавы МИД Украины Евгений Перебийнис.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков
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