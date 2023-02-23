"Не надо говорить за меня": Испанцы осадили премьера страны за слова об Украине

Слова приехавшего на Украину испанского премьер-министра Педро Санчеса возмутили пользователей Twitter из Испании. Политик написал, что Россия не сможет победить в конфликте, а Мадрид на стороне Украины.

"Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина", — написал один из пользователей.

"Не буду. Я поддерживаю Россию, уважаю и восхищаюсь Путиным. Настоящие враги Испании и всей Европы — Соединённые Штаты и ЕС. Испания должна воспользоваться моментом кризиса, чтобы изменить своё геополитическое положение и перестать подлизываться к своим недругам", — считает другой.

"Я категорически против происходящего, не надо говорить за меня!" — отметил ещё один.

"Я не хочу быть с Украиной, так что не надо втягивать меня в этот конфликт, спасибо!" — попросил комментатор.