Конгрессвумен Грин: Байден целует Зеленского в зад в Киеве вместо поездки в Огайо

Пока действующий президент США Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, бывший глава Белого дома Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, где в результате крупной железнодорожной аварии произошло возгорание опасных химикатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", — возмутилась Грин в "Твиттере".

По словам парламентария, Байден озабочен только тем, как бы "развязать войну" на Украине и направить больше денег Киеву.