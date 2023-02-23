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23 февраля, 05:07

Конгрессвумен Грин: Байден целует Зеленского в зад в Киеве вместо поездки в Огайо

Пока действующий президент США Джо Байден ездит в Киев и заботится об Украине, бывший глава Белого дома Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, где в результате крупной железнодорожной аварии произошло возгорание опасных химикатов. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", возмутилась Грин в "Твиттере".

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По словам парламентария, Байден озабочен только тем, как бы "развязать войну" на Украине и направить больше денег Киеву.

Напомним, 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. Позже выяснилось, что в 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду. Байден, комментируя случившееся, заявил о вине прошлых президентов, намекнув на Трампа.

Обложка ©

ТАСС / АР / Evan Vucci

Юлия Коновалова
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