Трамп указал на "одержимых" в Вашингтоне во главе с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп считает "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с действующим американским лидером Джо Байденом виновным в том, что мир стоит на грани глобального конфликта.

"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", — подчеркнул Трамп в видеообращении.

Политик заметил, что во время своего президентского срока отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. Особое внимание Трамп уделил замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд и её единомышленникам, назвав их "одержимыми" идеей вступления Украины в НАТО.

"Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", — сказал политик, добавив, что глобальный конфликт ещё никогда не был так близок.