Трамп указал на "одержимых" в Вашингтоне во главе с Байденом
Трамп заявил, что мир стоит на грани третьей мировой из-за действий Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп считает "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с действующим американским лидером Джо Байденом виновным в том, что мир стоит на грани глобального конфликта.
"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", — подчеркнул Трамп в видеообращении.
Политик заметил, что во время своего президентского срока отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. Особое внимание Трамп уделил замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд и её единомышленникам, назвав их "одержимыми" идеей вступления Украины в НАТО.
"Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", — сказал политик, добавив, что глобальный конфликт ещё никогда не был так близок.
Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США он "в ту же ночь" позвонит украинскому и российскому лидерам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. По словам американского политика, он в течение суток сможет добиться заключения сделки между двумя президентами.
Flickr / Trump White House Archived