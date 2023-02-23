Участник СВО из Домодедова сделал сюрприз дочери и приехал к ней на день рождения

В Домодедове Московской области участник спецоперации приехал домой в качестве подарка на день рождения дочери. Военный по имени Денис устроил семье сюрприз, взяв внеплановый отпуск, сообщает телеканал "360".

"У меня отпуск в конце февраля. Но я решил поменяться с сослуживцем. У его жены день рождения как раз в конце февраля, а у моей дочери раньше", — сказал военнослужащий.

Мужчина был мобилизован в сентябре прошлого года. Пока он находился в зоне СВО, его жена устроилась на работу воспитателем детского сада рядом с домом. Семья получила выплаты от губернатора Московской области и главы округа. К родным бойца в гости пришёл и глава Домодедова Михаил Ежокин. Он спросил, какая помощь необходима военному.