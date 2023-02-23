Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 13:17

Участник СВО из Домодедова сделал сюрприз дочери и приехал к ней на день рождения

<p>Участник СВО приехал на день рождения к дочери. Обложка © Телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/urozhenets-domodedova-priehal-na-den-rozhdenija-docheri-iz-zony-svo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a></p>

Участник СВО приехал на день рождения к дочери. Обложка © Телеканал "360"

В Домодедове Московской области участник спецоперации приехал домой в качестве подарка на день рождения дочери. Военный по имени Денис устроил семье сюрприз, взяв внеплановый отпуск, сообщает телеканал "360".

"У меня отпуск в конце февраля. Но я решил поменяться с сослуживцем. У его жены день рождения как раз в конце февраля, а у моей дочери раньше", — сказал военнослужащий.

Российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки

Российские школьники отправили участникам СВО письма со словами поддержки

Мужчина был мобилизован в сентябре прошлого года. Пока он находился в зоне СВО, его жена устроилась на работу воспитателем детского сада рядом с домом. Семья получила выплаты от губернатора Московской области и главы округа. К родным бойца в гости пришёл и глава Домодедова Михаил Ежокин. Он спросил, какая помощь необходима военному.

Ранее Лайф писал о том, что супруга мобилизованного из подмосковной Балашихи навестит мужа в зоне спецоперации в День защитника Отечества.

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров