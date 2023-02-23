Эксперт Шурыгин: США готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО

Власти США усиленно готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО. Такое мнение в эфире шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, нынешнее положение украинских войск очень сильно не устраивает американцев.

Эксперт Шурыгин считает, что США готовят украинцев к большой весенней битве против РФ. Видео © LIFE

"Плато, на котором находится ситуация, оно абсолютно не устраивает американцев. <...> Ситуация сейчас патовая для Украины, потому что идёт огромное исчерпание её ресурсов, идут огромные потери той техники, которая им передаётся. А, извините, Америка как государство, которое привыкло всё-таки всегда считать деньги, [задаётся] вопросом: "А что мы за это имеем?" <...> Поэтому задача — наступать, перевести войну в ситуацию, когда есть успех", — отметил эксперт.

Он добавил, что есть целый ряд признаков подготовки украинских военных к активным боевым действиям. На это указывают такие факты, как передача ВСУ танков, артиллерии, а также БТР и БМП западного производства. Таким образом, как считает Шурыгин, на Украине сейчас формируют ударные корпуса по натовскому образцу, которые, как задумывает Вашингтон, и должны будут атаковать территорию нашей страны.