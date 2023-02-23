"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 17:50

Эксперт Шурыгин: США готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО

Власти США усиленно готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО. Такое мнение в эфире шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, нынешнее положение украинских войск очень сильно не устраивает американцев.

Эксперт Шурыгин считает, что США готовят украинцев к большой весенней битве против РФ. Видео © LIFE

"Плато, на котором находится ситуация, оно абсолютно не устраивает американцев. <...> Ситуация сейчас патовая для Украины, потому что идёт огромное исчерпание её ресурсов, идут огромные потери той техники, которая им передаётся. А, извините, Америка как государство, которое привыкло всё-таки всегда считать деньги, [задаётся] вопросом: "А что мы за это имеем?" <...> Поэтому задача — наступать, перевести войну в ситуацию, когда есть успех", — отметил эксперт.

Он добавил, что есть целый ряд признаков подготовки украинских военных к активным боевым действиям. На это указывают такие факты, как передача ВСУ танков, артиллерии, а также БТР и БМП западного производства. Таким образом, как считает Шурыгин, на Украине сейчас формируют ударные корпуса по натовскому образцу, которые, как задумывает Вашингтон, и должны будут атаковать территорию нашей страны.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Шурыгин объяснил, зачем президент США Джо Байден наведался в Киев, оценил решение российского лидера Владимира Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО, а также выразил мнение, какие отношения в сложившихся условиях стоит строить с Западом. Полный выпуск смотрите по ссылке.

В Киеве похвастались, что скоро получат системы ПВО Patriot и SAMP/T

В Киеве похвастались, что скоро получат системы ПВО Patriot и SAMP/T

Ранее в Киеве пообещали Западу не использовать их истребители для атак на РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • "Дайте сказать"
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров