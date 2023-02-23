Мобилизованные петербуржцы получили спецвыпуск "Петербургского дневника" к 23 Февраля

Мобилизованные жители Санкт-Петербурга получили спецвыпуск газеты "Петербургский дневник", посвящённый Дню защитника Отечества. Из него бойцы смогут узнать, какие основные события произошли за последнее время в Северной столице, а также прочитать интервью с зампредседателя Общественного совета по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей Любовью Рубаник, пишет газета "Петербургский дневник".

Спецвыпуск газеты "Петербургский дневник". Фото © Газета "Петербургский дневник"

Также в спецвыпуске опубликовано поздравление губернатора Петербурга Александра Беглова с Днём защитника Отечества.

"Мы отмечаем этот всенародный праздник в новый героический период истории России. Наши сердца — с солдатами и офицерами, которые мужественно сражаются за честь Родины, за людей, которые не мыслят себя без России. Среди тех, кто сегодня защищает Отечество на передовой, — петербуржцы", — отметил Беглов.