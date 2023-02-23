Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 13:57

Мобилизованные петербуржцы получили спецвыпуск "Петербургского дневника" к 23 Февраля

Мобилизованные жители Санкт-Петербурга получили спецвыпуск газеты "Петербургский дневник", посвящённый Дню защитника Отечества. Из него бойцы смогут узнать, какие основные события произошли за последнее время в Северной столице, а также прочитать интервью с зампредседателя Общественного совета по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей Любовью Рубаник, пишет газета "Петербургский дневник".

Спецвыпуск газеты "Петербургский дневник". Фото © Газета "Петербургский дневник"

Спецвыпуск газеты "Петербургский дневник". Фото © Газета "Петербургский дневник"

Также в спецвыпуске опубликовано поздравление губернатора Петербурга Александра Беглова с Днём защитника Отечества.

"Мы отмечаем этот всенародный праздник в новый героический период истории России. Наши сердца — с солдатами и офицерами, которые мужественно сражаются за честь Родины, за людей, которые не мыслят себя без России. Среди тех, кто сегодня защищает Отечество на передовой, — петербуржцы", — отметил Беглов.

Супруга мобилизованного из Балашихи навестит мужа в зоне СВО в День защитника Отечества

Супруга мобилизованного из Балашихи навестит мужа в зоне СВО в День защитника Отечества

Ранее вышел спецномер "Петербургского дневника" об итогах 2022 года. В нём среди прочего говорится о транспортной реформе и темпах развития промышленности в городе.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Беглов
  • 23 февраля
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров