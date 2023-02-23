"Большая семёрка" назвала размер финансовой помощи для Киева в 2023 году
Страны G7 в 2023 году собираются выделить Киеву $39 млрд финансовой помощи
Участники "Большой семёрки" (G7) в текущем году собираются выделить Киеву 39 миллиардов долларов экономической помощи. Об этом заявил глава японского Минфина Сюнъити Судзуки, выступая в индийском городе Бангалор.
Сегодня в Индии состоялась встреча глав финансовых ведомств и управляющих центральными банками G7, а уже завтра там пройдёт аналогичная встреча в формате "Группы двадцати" (G20).
Ранее Лайф сообщал, что США предоставят Украине около 10 миллиардов долларов. Как напомнила глава американского Минфина Джанет Йеллен, Вашингтон уже передал Киеву свыше 46 миллиардов долларов в области безопасности, а также экономической и гуманитарной поддержки.
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