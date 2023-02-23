"Большая семёрка" назвала размер финансовой помощи для Киева в 2023 году

Участники "Большой семёрки" (G7) в текущем году собираются выделить Киеву 39 миллиардов долларов экономической помощи. Об этом заявил глава японского Минфина Сюнъити Судзуки, выступая в индийском городе Бангалор.

Сегодня в Индии состоялась встреча глав финансовых ведомств и управляющих центральными банками G7, а уже завтра там пройдёт аналогичная встреча в формате "Группы двадцати" (G20).