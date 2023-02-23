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23 февраля, 13:54

Глава МИД Венгрии Сийярто напомнил, что ООН создавалась для дискуссий

ООН создавали для диалога между странами с разными позициями, а не для объединения государств, которые во всём схожи друг с другом. Так считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"ООН создавали не для того, чтобы страны, представляющие во всех вопросах одинаковую точку зрения, объединялись в союзы, а для того, чтобы была платформа, на которой могут поговорить друг с другом и те, кто состоит во враждебных отношениях", — сказал он в видеообращении.

По мнению политика, ООН необходимо выполнять важную роль в достижении мира. Он считает, что нужен диалог между Россией и США на платформе организации. Сийярто добавил, что намерен в течение дня встретиться со своими коллегами из Японии, Северной Македонии, Албании и Грузии.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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