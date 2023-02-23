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23 февраля, 14:21

При крушении угольного карьера в Китае погибло как минимум пять человек

Из-за обрушения горной породы в угольном карьере на севере КНР погибло по меньшей мере пять человек. Шестеро получили травмы, ещё 48 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

До этого сообщалось, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обрушился грунт в угольном карьере. В момент инцидента там работали как минимум 57 человек. Причины случившегося на данный момент неизвестны.

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Ранее Лайф писал о том, что в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Обложка ©

Getty Images / Marc Fernandes / NurPhoto

Илья Суриков
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