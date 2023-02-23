При крушении угольного карьера в Китае погибло как минимум пять человек

Из-за обрушения горной породы в угольном карьере на севере КНР погибло по меньшей мере пять человек. Шестеро получили травмы, ещё 48 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

До этого сообщалось, что в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обрушился грунт в угольном карьере. В момент инцидента там работали как минимум 57 человек. Причины случившегося на данный момент неизвестны.