Столтенберг сообщил, что у стран НАТО иссякли запасы артснарядов для поставок Украине

У стран НАТО истощён запас артиллерийских снарядов для поставок на Украину, поэтому требуется нарастить производство. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Проблема сейчас в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы", — отметил он в интервью телеканалу CNN.

На данный момент страны альянса делают основной упор на увеличение производства снарядов. По его словам, им нужно снабжать украинцев каждый день, чтобы те достигали результатов на поле боя.

"Потому что сейчас это война на истощение, противостояние логистик", — подчеркнул генсек НАТО.