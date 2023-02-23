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23 февраля, 15:09

Сийярто: На Украине мешают работать венгерским компаниям, присутствующим в России

Некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах. Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами", — сказал венгерский министр в интервью порталу Index.

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Однако, несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду, отметил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто напомнил, что ООН создавалась для дискуссий, а не для того, чтобы страны, представляющие во всех вопросах одинаковую точку зрения, объединялись в союзы. По словам дипломата, на платформе организации нужен диалог между Россией и США.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Никита Никонов
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