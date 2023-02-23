Сийярто: На Украине мешают работать венгерским компаниям, присутствующим в России
Некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Я не оглашу названия, но есть крупные сельскохозяйственные, банковские предприятия и компании энергетического сектора, которые присутствуют в обеих странах. Эти компании ничего не нарушили на Украине, они честно работают и занимаются своими делами", — сказал венгерский министр в интервью порталу Index.
Однако, несмотря на это, постоянно принимаются решения, которые ухудшают их рабочую среду, отметил глава МИД Венгрии.
Ранее Сийярто напомнил, что ООН создавалась для дискуссий, а не для того, чтобы страны, представляющие во всех вопросах одинаковую точку зрения, объединялись в союзы. По словам дипломата, на платформе организации нужен диалог между Россией и США.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC