У министра спорта Ирана зафиксировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта
Министру спорта Ирана Хамиду Саджади диагностировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта, на борту которого он находился. Об этом сообщает агентство IRNA.
По данным СМИ, его госпитализировали в больницу города Керман. Власти региона сообщили, что мобилизованы все средства для доставки других пострадавших в местные медучреждения.
Лайф напоминает, что вертолёт потерпел крушение сегодня в иранском городе Бафт. В результате случившегося погиб советник главы Минспорта страны.
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