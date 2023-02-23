У министра спорта Ирана зафиксировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта

Министру спорта Ирана Хамиду Саджади диагностировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта, на борту которого он находился. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным СМИ, его госпитализировали в больницу города Керман. Власти региона сообщили, что мобилизованы все средства для доставки других пострадавших в местные медучреждения.