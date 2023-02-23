Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 15:29

У министра спорта Ирана зафиксировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта

Министру спорта Ирана Хамиду Саджади диагностировали кровоизлияние в мозг после крушения вертолёта, на борту которого он находился. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным СМИ, его госпитализировали в больницу города Керман. Власти региона сообщили, что мобилизованы все средства для доставки других пострадавших в местные медучреждения.

При крушении угольного карьера в Китае погибло как минимум пять человек

При крушении угольного карьера в Китае погибло как минимум пять человек

Лайф напоминает, что вертолёт потерпел крушение сегодня в иранском городе Бафт. В результате случившегося погиб советник главы Минспорта страны.

Обложка ©

Twitter / alsyaaq

Никита Осипов
  • Новости
  • Иран
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров