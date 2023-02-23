"Зенит" провёл первую после сборов тренировку на базе в Удельном парке

Футбольный клуб "Зенит" провёл на базе в Удельном парке первую тренировку после возвращения со сборов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В субботу, 25 февраля, сине-бело-голубые отправятся в Ульяновск, где сыграют с местной "Волгой" в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдёт на стадионе "Труд", начало в 14:30 мск. Игру обслужит бригада арбитра Алексея Сухого. Ранее сообщалось, что встреча находится под угрозой срыва из-за плохого состояния газона, но матч всё же состоится.