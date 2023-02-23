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23 февраля, 15:27

"Зенит" провёл первую после сборов тренировку на базе в Удельном парке

<p>Тренировка ФК "Зенит". Фото © <a href="https://pic5.fc-zenit.ru/upload/gallery/photo/18865/908667_sPICT.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Тренировка ФК "Зенит". Фото © ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" провёл на базе в Удельном парке первую тренировку после возвращения со сборов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В субботу, 25 февраля, сине-бело-голубые отправятся в Ульяновск, где сыграют с местной "Волгой" в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдёт на стадионе "Труд", начало в 14:30 мск. Игру обслужит бригада арбитра Алексея Сухого. Ранее сообщалось, что встреча находится под угрозой срыва из-за плохого состояния газона, но матч всё же состоится.

"Зенит" проведёт товарищеский матч с турецким "Фенербахче"

"Зенит" проведёт товарищеский матч с турецким "Фенербахче"

Напомним, в последней игре на сборах "Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" со счётом 0:2. Оба гола петербуржцы пропустили после угловых в первом тайме.

Никита Никонов
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