"Зенит" провёл первую после сборов тренировку на базе в Удельном парке
Тренировка ФК "Зенит". Фото © ФК "Зенит"
Футбольный клуб "Зенит" провёл на базе в Удельном парке первую тренировку после возвращения со сборов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В субботу, 25 февраля, сине-бело-голубые отправятся в Ульяновск, где сыграют с местной "Волгой" в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдёт на стадионе "Труд", начало в 14:30 мск. Игру обслужит бригада арбитра Алексея Сухого. Ранее сообщалось, что встреча находится под угрозой срыва из-за плохого состояния газона, но матч всё же состоится.
Напомним, в последней игре на сборах "Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" со счётом 0:2. Оба гола петербуржцы пропустили после угловых в первом тайме.