В США назвали главную ошибку Байдена по отношению к Путину

Президент США Джо Байден чертовски ошибается, думая, что может запугать российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил американский журналист Эндрю Наполитано.

"Это тщеславие для Байдена и глобалистов в государственном департаменте, которые думают, что могут запугать Путина, но это не так", — отметил он на YouTube-канале Judging Freedom.

Наполитано напомнил, что Путин ни разу не угрожал Штатам, в то время как риторика Вашингтона об "агрессивных" планах Москвы уже дошла до абсурда. В связи с этим журналист считает, что Белому дому следовало бы сосредоточиться на решении вопросов внутри страны, а не искать виноватых там, где их нет. Он также добавил, что украинцам не удастся одержать победу над россиянами, так так Киев испытывает жёсткую нехватку боеприпасов и военных.