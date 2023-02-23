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23 февраля, 15:35

В США назвали главную ошибку Байдена по отношению к Путину

Журналист Наполитано: Байден ошибается, думая, что может запугать Путина

Президент США Джо Байден чертовски ошибается, думая, что может запугать российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил американский журналист Эндрю Наполитано.

"Это тщеславие для Байдена и глобалистов в государственном департаменте, которые думают, что могут запугать Путина, но это не так", — отметил он на YouTube-канале Judging Freedom.

Наполитано напомнил, что Путин ни разу не угрожал Штатам, в то время как риторика Вашингтона об "агрессивных" планах Москвы уже дошла до абсурда. В связи с этим журналист считает, что Белому дому следовало бы сосредоточиться на решении вопросов внутри страны, а не искать виноватых там, где их нет. Он также добавил, что украинцам не удастся одержать победу над россиянами, так так Киев испытывает жёсткую нехватку боеприпасов и военных.

Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Байден назвал большой ошибкой решение Путина по СНВ-3

Ранее Лайф сообщал, что в США признали правдивость слов Путина о желании Запада покончить с Россией раз и навсегда. Как напомнил американский журналист Эдди Скарри, Вашингтон и НАТО действительно хотят стратегического поражения Москвы и используют украинский кейс для разжигания конфликта. Более того, в начале прошлого года Байден прямо сказал, что Путин "не может оставаться" у власти.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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