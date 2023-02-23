Телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге исполнилось 60 лет
Петербургской телебашне на Аптекарском острове исполнилось 60 лет. Конструкция высотой 326 метров не только транслирует больше 20 каналов, но и является уникальным архитектурным строением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Мы получаем из Москвы федеральный мультиплекс с версиями федеральных каналов, открываем его федеральные версии телевизионных каналов, отдаём в местные студии этих каналов, коллеги взамен федеральных программ делают замещение", — отметил директор филиала РТРС "Санкт-Петербургский центр" Руслан Евсеев.
В 1990 году здесь размещался только один передатчик, который выводил в эфир единственную программу. Сейчас же каналов больше 20, их транслируют на весь город и область.
Ранее Лайф сообщал о том, что на реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в этом году планируют выделить 250 миллионов рублей.
Wikipedia / Evgeny Gerashchenko