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23 февраля, 15:33

Телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге исполнилось 60 лет

Петербургской телебашне на Аптекарском острове исполнилось 60 лет. Конструкция высотой 326 метров не только транслирует больше 20 каналов, но и является уникальным архитектурным строением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Мы получаем из Москвы федеральный мультиплекс с версиями федеральных каналов, открываем его федеральные версии телевизионных каналов, отдаём в местные студии этих каналов, коллеги взамен федеральных программ делают замещение", — отметил директор филиала РТРС "Санкт-Петербургский центр" Руслан Евсеев.

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В 1990 году здесь размещался только один передатчик, который выводил в эфир единственную программу. Сейчас же каналов больше 20, их транслируют на весь город и область.

Ранее Лайф сообщал о том, что на реставрацию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в этом году планируют выделить 250 миллионов рублей.

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Wikipedia / Evgeny Gerashchenko

Илья Суриков
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