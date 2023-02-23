Телебашне на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге исполнилось 60 лет

Петербургской телебашне на Аптекарском острове исполнилось 60 лет. Конструкция высотой 326 метров не только транслирует больше 20 каналов, но и является уникальным архитектурным строением, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Мы получаем из Москвы федеральный мультиплекс с версиями федеральных каналов, открываем его федеральные версии телевизионных каналов, отдаём в местные студии этих каналов, коллеги взамен федеральных программ делают замещение", — отметил директор филиала РТРС "Санкт-Петербургский центр" Руслан Евсеев.

В 1990 году здесь размещался только один передатчик, который выводил в эфир единственную программу. Сейчас же каналов больше 20, их транслируют на весь город и область.