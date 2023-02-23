Москвичка разыскивает бывшего мужа, забравшего из квартиры антикварные японские мечи
Жительница Москвы написала заявление в полицию на бывшего мужа, который забрал из их старой квартиры антикварные японские мечи стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом пишет Mash.
Японские антикварные мечи, ставшие предметом спора между бывшими супругами. Фото © Mash
По словам Кристины, её экс-супруг Алексей увлекался японским антиквариатом и раздобыл настоящие катаны и танто периода Эдо XVII–XIX веков, когда пара была в браке. Однако впоследствии они развелись, и мужчина сменил место жительства. В один из дней, когда женщина была на работе, бывший супруг вернулся в квартиру, забрал антикварное холодное оружие, а заодно поменял код на сейфе. Кристина считает, что японские мечи — совместно нажитое имущество, поэтому она намерена получить половину.
Ранее Лайф рассказывал о необычной краже в Подмосковье. Работница салона связи и её муж инсценировали кражу пустого конверта. Зачем им это понадобилось, можно узнать здесь.