Москвичка разыскивает бывшего мужа, забравшего из квартиры антикварные японские мечи

Жительница Москвы написала заявление в полицию на бывшего мужа, который забрал из их старой квартиры антикварные японские мечи стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом пишет Mash .

По словам Кристины, её экс-супруг Алексей увлекался японским антиквариатом и раздобыл настоящие катаны и танто периода Эдо XVII–XIX веков, когда пара была в браке. Однако впоследствии они развелись, и мужчина сменил место жительства. В один из дней, когда женщина была на работе, бывший супруг вернулся в квартиру, забрал антикварное холодное оружие, а заодно поменял код на сейфе. Кристина считает, что японские мечи — совместно нажитое имущество, поэтому она намерена получить половину.