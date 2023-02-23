Россияне рассказали, кого поздравляют с Днём защитника Отечества

36,17% россиян заявили, что поздравляют с Днём защитника Отечества всех мужчин. Чуть больше — 36,23% — предпочитают говорить приятные слова 23 Февраля только самым близким представителям сильного пола. Об этом сказано в результатах опроса kp.ru , в котором участвовало 14 857 человек.

16,3% респондентов считают, что чествовать в этот день нужно лишь тех, кто служил в армии и отдал долг Родине. А 5,23% участников исследования отметили, что День защитника Отечества относится к тем мужчинам, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Никого не намерены поздравлять лишь 6,07% граждан.