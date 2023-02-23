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23 февраля, 16:11

Байден выдвинул экс-главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Президент США Джо Байден выдвинул на пост президента Всемирного банка экс-главу компании Mastercard Аджая Бангу. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил, что США выдвигают Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка", — сказано в сообщении.

В Белом доме назвали Бангу опытным бизнес-лидером, который успешно руководил предприятиями в развивающихся странах и укреплял государственно-частное партнёрство. Там также указали, что он знаком с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата. Нынешний глава Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил, что решил покинуть свой пост к 30 июня.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Всемирный банк планирует выбрать нового главу организации в мае нынешнего года. Кандидатуры должны быть выдвинуты в период с 23 февраля по 29 марта.

Обложка ©

Getty Images / Vivan Mehra / The The India Today Group

Илья Суриков
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