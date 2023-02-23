Байден выдвинул экс-главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Президент США Джо Байден выдвинул на пост президента Всемирного банка экс-главу компании Mastercard Аджая Бангу. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил, что США выдвигают Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка", — сказано в сообщении.

В Белом доме назвали Бангу опытным бизнес-лидером, который успешно руководил предприятиями в развивающихся странах и укреплял государственно-частное партнёрство. Там также указали, что он знаком с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата. Нынешний глава Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил, что решил покинуть свой пост к 30 июня.