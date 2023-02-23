Психолог ответила, должны ли мальчики уступать девочкам в играх

Мальчик может уступить девочке в игре, однако не обязан этого делать. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Если девочка захотела поиграть с игрушкой, которая принадлежит мальчику, то он не обязан отдавать свою вещь, если не хочет этого. Так же как и девочка не обязана отдавать свою. Это их личные вещи, которыми дети вправе распоряжаться на своё усмотрение", — отметила она.

Кроме того, будущие мужчины не обязаны уступать представительнице прекрасного пола место на качелях. Мальчик вполне может обозначить свои границы, сказав, что покатается ещё две минутки, отметила эксперт. Найти баланс между собственными желаниями и чужими получится лишь при взаимном уважении — этому и нужно учить детей, заключила Токарчук.