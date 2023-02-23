В Египте освободили из-под стражи капитана судна Soy и его помощника

Капитана судна Soy и его помощника освободили из-под стражи в Египте. Как сообщили в Российском профсоюзе моряков, теперь наши соотечественники смогут вернуться в РФ.

"Обходились как с террористами": Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в РФ

Напомним, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано в Александрии ещё 4 ноября. На его борту египетские пограничники обнаружили болеутоляющее средство "Трамадол", которое запрещено в Египте, в связи с чем пятеро членов экипажа были задержаны.