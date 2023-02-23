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23 февраля, 18:30

В Египте освободили из-под стражи капитана судна Soy и его помощника

Капитана судна Soy и его помощника освободили из-под стражи в Египте. Как сообщили в Российском профсоюзе моряков, теперь наши соотечественники смогут вернуться в РФ.

"Капитан и старший помощник судна Soy освобождены из-под стражи", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы профсоюза.

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Напомним, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано в Александрии ещё 4 ноября. На его борту египетские пограничники обнаружили болеутоляющее средство "Трамадол", которое запрещено в Египте, в связи с чем пятеро членов экипажа были задержаны.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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