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23 февраля, 18:35

Шольц заявил о неразумности использования Киевом западного оружия для атаки на Россию

Потенциальное использование поставляемого Киеву оружия для атаки на Россию было бы неразумным. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем [Киеву], например, совершил бы нападение на российскую территорию", — отметил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Шольц также добавил, что Берлин действует правильно, а предоставление украинской стороне боевых истребителей "в настоящее время не имеет никакого смысла". При этом канцлер ФРГ заверил, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько нужно.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев получит истребители и дальнобойные ракеты, то будет использовать их лишь для "освобождения территорий".

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ТАСС / Michael Kappeler / DPA

Наталья Исакова
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