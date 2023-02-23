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23 февраля, 19:00

В Москве и Петербурге прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества

В Москве и Санкт-Петербурге прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества. Так, красочный фейерверк в небе над столицей наблюдали, в частности, в Братеево и Измайлово. Потрясающие видео из этих районов оказались в распоряжении Лайфа. Люди не скрывают радости, наблюдая за праздничными огнями, — некоторые даже поют и не упускают возможность сохранить приятное зрелище в памяти смартфона.

Салюты в честь Дня защитника Отечества в Москве. Видео © LIFE

В Северной столице запустили более тысячи фейерверков. Расчёты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов, каждый из них посвящён Героям Советского Союза и России.

Салюты в честь Дня защитника Отечества в Петербурге. Видео © LIFE

Россияне рассказали, кого поздравляют с Днём защитника Отечества

Россияне рассказали, кого поздравляют с Днём защитника Отечества

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве сегодня планировали запустить 30 залпов праздничного салюта. Также 23 февраля в праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки собирались включить телебашни РТРС.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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