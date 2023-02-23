В Москве и Петербурге прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества

В Москве и Санкт-Петербурге прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества. Так, красочный фейерверк в небе над столицей наблюдали, в частности, в Братеево и Измайлово. Потрясающие видео из этих районов оказались в распоряжении Лайфа. Люди не скрывают радости, наблюдая за праздничными огнями, — некоторые даже поют и не упускают возможность сохранить приятное зрелище в памяти смартфона.