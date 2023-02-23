Медведев обыграл австралийца О'Коннелла и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга наш 27-летний соотечественник обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокина и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Дохе продлится до 25 февраля, его призовой фонд превышает 1,3 миллиона долларов.