Медведев обыграл австралийца О'Коннелла и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга наш 27-летний соотечественник обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5.
За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокина и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Дохе продлится до 25 февраля, его призовой фонд превышает 1,3 миллиона долларов.
Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл чеху Иржи Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе. Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты. В итоге россиянин уступил со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
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