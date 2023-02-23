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23 февраля, 18:44

Медведев обыграл австралийца О'Коннелла и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга наш 27-летний соотечественник обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокина и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Дохе продлится до 25 февраля, его призовой фонд превышает 1,3 миллиона долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл чеху Иржи Легечке и завершил выступление на турнире в Дохе. Встреча игроков продолжалась 1 час 42 минуты. В итоге россиянин уступил со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Обложка ©

Getty Images / Eurasia Sport Images / Antonio Borga

Наталья Исакова
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