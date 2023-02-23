Самый дорогой подарок в 2021 году Байден получил от Путина

В 2021 году самый дорогой подарок президенту США Джо Байдену сделал его российский коллега Владимир Путин. Речь идёт о письменном наборе "Москва" с хохломской росписью стоимостью 12 тысяч долларов. Этот подарок был вручён на встрече в Женеве. Стоимость набора зафиксирована в отчёте о подарках должностным лицам США, который обнародован Госдепом США. В свою очередь Байден сделал подарок Путину, вручив ему хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы.

Подарок Путина был помещён в Национальный архив США. Согласно официальной формулировке, отражённой в документе, этот подарок нельзя было не принять, не поставив в неловкое положение как дарителя, так и правительство США. Правда, по всей видимости, ничего особенного для РФ эти слова не означают, так как подобная формулировка применяется и по отношению к подаркам других мировых лидеров.

Помимо подарка Путина, в Национальном архиве США можно найти шёлковый ковёр от бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Этот ковёр является вторым по стоимости в 2021 году и оценивается в 9,6 тысячи долларов.