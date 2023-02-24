"Бомба замедленного действия": Политолог объяснил, почему Джонсон едва ли станет главой НАТО

Возможно, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидая свой пост "играл вдолгую" и уже тогда метил на должность руководителя НАТО. Но США хотели бы поставить во главе альянса договороспособного человека, а не "бомбу замедленного действия". Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов. Он считает, что "американцам не нравится британский чванливый подход — рулить всем Евросоюзом" и экс-премьер Соединённого Королевства воспользовался этим, чтобы получить "очки" со стороны Штатов.

"Но американцы тоже не дурачки, потому что Джонсон — это "бомба замедленного действия", если его поставить на руководящую должность в НАТО. А всё потому, что Великобритания привыкла играть в собственные игры. Америка безусловно понимает, что, поставив Джонсона, он создаст своё лобби, и в НАТО произойдёт раскол", — сказал Маркелов в интервью телеканалу "360".

По мнению Маркелова, американцам не нравится в вопросах Украины пассивность Великобритании, откуда слышны только заявления глав МИД и Минобороны, а "нынешний премьер Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности "отработал" и всё", отметил политолог.

Джонсон же, добавил он, афиширует, что живёт в Вашингтоне и рассчитывает на признание Штатов. Однако, он будет поддакивать, но делать всё по-своему, что категорически недопустимо — американцы хотят на 99,9% контролировать НАТО. Это было удобно с "хорошим парнем" Столтенбергом. Но, по словам собеседника телеканала, к таковым не относится бывший английский премьер, тот — "избыточный, на грани фрика", не боящийся позиционировать себя изгоем. К тому же, с поддержкой Украины он и то успел сильно заиграться, подытожил политолог.