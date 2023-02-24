Нуланд объяснила, чего США хотят от России

Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, они хотят только добиться, чтобы российские силы покинули Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мой президент говорил очень ясно: мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины", — сказала дипломат в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, не исключает ли она начало третьей мировой войны.