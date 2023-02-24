Нуланд объяснила, чего США хотят от России
Нуланд заверила, что США не ищут конфликта с Россией
Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, они хотят только добиться, чтобы российские силы покинули Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мой президент говорил очень ясно: мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины", — сказала дипломат в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, не исключает ли она начало третьей мировой войны.
Замглавы Госдепа здесь сослалась на речь Байдена во время его визита в Варшаву. Там он заявил, что США и ЕС не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. В свою очереди замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что это можно расценивать как обречённую на провал попытку оказать давление на Россию.
Flickr / usembassymoldova