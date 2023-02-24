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23 февраля, 21:48

Нуланд объяснила, чего США хотят от России

Нуланд заверила, что США не ищут конфликта с Россией

Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, они хотят только добиться, чтобы российские силы покинули Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мой президент говорил очень ясно: мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины",сказала дипломат в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, не исключает ли она начало третьей мировой войны.

Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века

Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для всего мира на века

Замглавы Госдепа здесь сослалась на речь Байдена во время его визита в Варшаву. Там он заявил, что США и ЕС не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. В свою очереди замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что это можно расценивать как обречённую на провал попытку оказать давление на Россию.

Обложка ©

Flickr / usembassymoldova

Андрей Григорьев
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