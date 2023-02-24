"Важное событие": Первых после пандемии китайских туристов в Москве встретили хлебом-солью

Группа туристов из Китая, первая после пандемии коронавируса, прибыла в аэропорт Шереметьево. Этого события, как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, отечественный турбизнес ждал очень долго — фактически три года.

"Сегодня мы принимаем первую группу китайских туристов, которые пока едут по самому популярному в своё время маршруту Москва — Санкт-Петербург. Но мы помним, что в допандемийный период практически во всех регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда — группы китайских туристов были достаточно регулярными", — рассказал журналистам Осауленко, встречавший туристов в Шереметьево.

Осауленко напомнил, что в 2019 году 1,2 млн туристов из Китая посетили Россию, и теперь этот показатель может быть превышен. Во встрече первой группы в Шереметьево принимал участие и начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов. Он уточнил, что в этой группе прибыло более 30 туристов.

"Безусловно, это важное событие для туризма города Москвы. До пандемии в структуре въездного турпотока в столицу более 50% составляли именно гости из Поднебесной", — напомнил Нурмуханов.

Группу встретили торжественно. В аэропорту их ждали артисты в русских национальных костюмах. Гостей по традиции угощали хлебом и солью. Большой и аппетитный каравай туристы пробовали с удовольствием. Прибывшие из Китая с радостью фотографировались с красавицами в коронах, украшенных росписью в стиле Гжели.