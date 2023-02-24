Россиянам предложили два варианта приумножения денег во время кризиса

В кризисный период лучший способ вложить деньги — это купить недвижимость или золото, заявила финансовый консультант Алёна Никитина. Так, по её словам, золото только с мая прошлого года выросло в цене на 40% и, вероятно, продолжит дорожать.

Недвижимость же, хоть спрос на неё и снизился, тоже остаётся "привлекательным активом". Вследствие отмены льготной ипотеки цены на жильё будут возвращаться к рыночным. Эксперт посоветовала покупать маленькие квартиры с хорошей транспортной доступностью.

"Также можно приобретать коммерческие объекты на нижних этажах и переделывать их в жилые. В кризис лучше иметь активы, которые имеют под собой что-то реальное, например, стены или золото", — пояснила URA.RU Никитина.

А вот покупать валюту эксперт не советует. Она напомнила, что россияне уже видели, как доллар падает со 120 рублей до 60. После такого инвестиции в валюты стали не так привлекательны. Финансовый консультант считает, что сейчас на этом фоне выигрышно смотрятся инвестиции в российские ценные бумаги.