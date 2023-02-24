Россиянам предложили два варианта приумножения денег во время кризиса
Финансовый консультант Никитина посоветовала вкладывать деньги в недвижимость и золото
В кризисный период лучший способ вложить деньги — это купить недвижимость или золото, заявила финансовый консультант Алёна Никитина. Так, по её словам, золото только с мая прошлого года выросло в цене на 40% и, вероятно, продолжит дорожать.
Недвижимость же, хоть спрос на неё и снизился, тоже остаётся "привлекательным активом". Вследствие отмены льготной ипотеки цены на жильё будут возвращаться к рыночным. Эксперт посоветовала покупать маленькие квартиры с хорошей транспортной доступностью.
"Также можно приобретать коммерческие объекты на нижних этажах и переделывать их в жилые. В кризис лучше иметь активы, которые имеют под собой что-то реальное, например, стены или золото", — пояснила URA.RU Никитина.
А вот покупать валюту эксперт не советует. Она напомнила, что россияне уже видели, как доллар падает со 120 рублей до 60. После такого инвестиции в валюты стали не так привлекательны. Финансовый консультант считает, что сейчас на этом фоне выигрышно смотрятся инвестиции в российские ценные бумаги.
Ранее Лайф рассказывал про четыре способа потерять деньги на инвестициях. Многие начинающие инвесторы пытаются вложить свои кровные как можно выгоднее, но не все способы, кажущиеся подходящими для этого, на самом деле хороши.
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